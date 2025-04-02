Более 20 улиц в Симферополе обесточены из-за аварии

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электроснабжения остались проспект Победы, Дунайский переулок, улицы Гридасова, Рождественская, Белая, Черных, Дмитриева, Хаджи-Герая, Челебиджихана, Азизлер, Березовая, Османова, Тракторная, Уральская, Шеитлер, Дунайская, Сакская, братьев Айвазовских, а также прилегающие к ним переулки и улицы.