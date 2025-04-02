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Более 20 улиц в Симферополе обесточены из-за аварии

В Симферополе произошло аварийное отключение электроснабжения 2 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе 2 апреля из-за аварии на сетях оказались обесточены десятки улиц.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электроснабжения остались проспект Победы, Дунайский переулок, улицы Гридасова, Рождественская, Белая, Черных, Дмитриева, Хаджи-Герая, Челебиджихана, Азизлер, Березовая, Османова, Тракторная, Уральская, Шеитлер, Дунайская, Сакская, братьев Айвазовских, а также прилегающие к ним переулки и улицы.

Энергетики уже приступили к работе на месте аварии и планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.