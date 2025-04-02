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«Проблемы с тормозами, фарами, двигателем и комплектацией». «Белтехосмотр» сказал, почему 30 тысяч авто не прошли ТО за месяц

«Белтехосмотр» сказал, почему у белорусских водителей не получается пройти ТО.

Источник: Комсомольская правда

В «Белтехосмотре» назвали самые частые причины, из-за чего белорусские водители не могут пройти ТО на своих машинах.

На предприятии сообщили, что в марте ТО в Беларуси не смогли пройти более 30 тысяч автомобилей. В процентном соотношении это составляет 14,5% от всего транспорта, который был представлен в первый весенний месяц на государственный технический осмотр.

— 30 тысяч 290 единиц транспорта имели различного характера несоответствия установленным требованиям, — прокомментировали в «Белтехосмотре».

Самыми частными причинами, по которым авто не проходят ТО являются неисправности или недочеты: тормозных систем (40,5%), внешних световых приборов (24,7%), двигателя (6,9%), рулевого управления (5,9%), элементов комплектации (5%) и др.

Всего же в Беларуси за март было выдано 187 тысяч 292 разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Ранее «Белтехосмотр» объяснил очереди на ТО новой функцией камер видеофиксации. Кроме того, «Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей.

Тем временем Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси.