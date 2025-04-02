«Проблемы с тормозами, фарами, двигателем и комплектацией». «Белтехосмотр» сказал, почему 30 тысяч авто не прошли ТО за месяц

В «Белтехосмотре» назвали самые частые причины, из-за чего белорусские водители не могут пройти ТО на своих машинах.
На предприятии сообщили, что в марте ТО в Беларуси не смогли пройти более 30 тысяч автомобилей. В процентном соотношении это составляет 14,5% от всего транспорта, который был представлен в первый весенний месяц на государственный технический осмотр.
— 30 тысяч 290 единиц транспорта имели различного характера несоответствия установленным требованиям, — прокомментировали в «Белтехосмотре».
Самыми частными причинами, по которым авто не проходят ТО являются неисправности или недочеты: тормозных систем (40,5%), внешних световых приборов (24,7%), двигателя (6,9%), рулевого управления (5,9%), элементов комплектации (5%) и др.
Всего же в Беларуси за март было выдано 187 тысяч 292 разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Ранее «Белтехосмотр» объяснил очереди на ТО новой функцией камер видеофиксации. Кроме того, «Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей.
Тем временем Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси.