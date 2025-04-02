Житель калининградского поселка оштрафован за сжигание мусора

За нарушение правил пожарной безопасности ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
В регионе с 10 марта по 31 мая действует особый противопожарный режим в связи с повышенной пожарной опасностью. В этот период запрещено: — разводить костры; — оставлять неубранными земельные участки от сухой растительности.
За нарушение данных правил предусмотрены серьезные штрафы: — для физических лиц — до 60 тысяч рублей; — для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
В особо тяжких случаях возможно лишение свободы сроком до одного года.
При обнаружении возгорания жители области могут сообщить об этом по телефонам: 101 или 112.