Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель калининградского поселка оштрафован за сжигание мусора

В поселке Русское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности за несанкционированную утилизацию бытовых отходов.

Источник: МЧС РФ

За нарушение правил пожарной безопасности ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

В регионе с 10 марта по 31 мая действует особый противопожарный режим в связи с повышенной пожарной опасностью. В этот период запрещено: — разводить костры; — оставлять неубранными земельные участки от сухой растительности.

За нарушение данных правил предусмотрены серьезные штрафы: — для физических лиц — до 60 тысяч рублей; — для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

В особо тяжких случаях возможно лишение свободы сроком до одного года.

При обнаружении возгорания жители области могут сообщить об этом по телефонам: 101 или 112.