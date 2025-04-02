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На Башкирию обрушится сильный ветер

МЧС по Башкирии предупредило граждан об усилении ветра.

Источник: Комсомольская правда

МЧС по Башкирии предупредило жителей региона о предстоящем ухудшении погодных условий. Согласно прогнозам метеорологов, завтра, 3 апреля, в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Также синоптики ожидают туман на дорогах в ночные и утренние часы.

В течение дня прогнозируются осадки различной интенсивности — от слабых до умеренных дождей. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, оставаясь умеренным с отдельными сильными порывами. Температурный фон сохранится в пределах +2…+7°С ночью и +9…+14°С днем.

Напомним, что 1 апреля в Уфе был зафиксирован температурный рекорд, превысивший показатель тридцатилетней давности.

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