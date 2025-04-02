Выявлены два ранее неизвестных гена, связанных с ишемическим инсультом

«Работа с таким массивом данных — почти 900 тысяч одиночных нуклеотидных полиморфизмов на пять с половиной тысяч участников — потребовала от нас отойти от чисто статистических методов анализа. Машинное обучение дало возможность это все обработать. В результате мы идентифицировали 131 ген, большая часть из них уже связывалась с ишемическим инсультом. Но ассоциацию двух из них мы обнаружили впервые», — пояснил доцент НИУ ВШЭ (Москва) Дмитрий Игнатов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.