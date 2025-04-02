Выявлен механизм, повышающий частоту развития метастаз при жирной диете

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Биологи выяснили, что жирная пища способствует развитию метастаз по той причине, что помогает активации тромбоцитов в крови носителей опухолей, что позволяет раковым клеткам использовать эти тельца в качестве своеобразной «брони», защищающей их от атак иммунитета во время распространения по организму. Об этом сообщила пресс-служба испанского Национального центра изучения онкологии (CNIO).
«Результаты наших опытов и клинические исследования коллег показывают, что в будущем мы сможем значительно повысить эффективность многих терапий от рака путем перемен в диете пациентов и манипуляций активностью тромбоцитов. Также эти данные помогут нам выявлять дополнительные факторы риска для носителей рака груди, что поможет лучше бороться с данной формой новообразований», — пояснил руководитель научной группы в CNIO Эктор Пейнадо, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Пейнадо и его коллеги пришли к такому выводу во время опытов на мышах, питавшихся высококалорийной и жирной пищей. В их организм ученые имплантировали культуры клеток трижды негативного рака груди, одной из самых агрессивных форм данной опухоли, и проследили за тем, как формировались ее метастазы. Для этого ученые регулярно собирали пробы крови мышей и отслеживали то, присутствовали ли в них опухолевые клетки.
Эти наблюдения показали, что употребление жирной пищи значительно ускоряет развитие метастаз, что связано с тем, что подобная диета повышает долю активированных тромбоцитов в крови грызунов. В норме эти тельца отвечают за формирование тромбов, однако скопления опухолевых клеток умеют соединяться с ними и накапливать тромбоциты на своей поверхности. Это скрывает их от внимания иммунитета.
В дополнение исследователи обнаружили, что жирная пища также усиливает выработку белка фибронектина, отвечающего за прикрепление клеток к соединительной ткани в легких и других органах тела. Это создает комфортные условия для проникновения в них скоплений опухолевых клеток из крови и их дальнейшего превращения в метастазы. Схожие перемены в работе организма ученые также зафиксировали и среди пациенток с раком молочной железы.
Последующие опыты на мышах показали, что нормализация их диеты и снижение активности тромбоцитов позволяет значительно снизить частоту образования метастазов. Как считают Пейнадо и его коллеги, это дает надежду на то, что подобные вмешательства значительным образом снизят риск образования вторичных опухолей среди пациенток, у которых был выявлен трижды негативный рак груди.
О метастазах.
Человеческий иммунитет достаточно неплохо сдерживает рост первичных опухолей, однако когда опухолевые клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит. По текущим оценкам ученых, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы. Подобные соображения заставляют медиков искать как новые пути борьбы с метастазами, так и разрабатывать новые подходы для их выявления.