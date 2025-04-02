Выявлен механизм, повышающий частоту развития метастаз при жирной диете

Пейнадо и его коллеги пришли к такому выводу во время опытов на мышах, питавшихся высококалорийной и жирной пищей. В их организм ученые имплантировали культуры клеток трижды негативного рака груди, одной из самых агрессивных форм данной опухоли, и проследили за тем, как формировались ее метастазы. Для этого ученые регулярно собирали пробы крови мышей и отслеживали то, присутствовали ли в них опухолевые клетки.