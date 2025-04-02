Солнечно и до +19°С. Какой будет погода в Беларуси 3 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода прогнозируется в Беларуси 3 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.