Солнечно и до +19°С. Какой будет погода в Беларуси 3 апреля

Будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается северный 4−9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 0 — плюс 6, максимальная днем — 14−19 градусов со знаком плюс.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода прогнозируется в Беларуси 3 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается северный 4−9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 0 — плюс 6, максимальная днем — 14−19 градусов со знаком плюс.