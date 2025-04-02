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Солнечно и до +19°С. Какой будет погода в Беларуси 3 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода прогнозируется в Беларуси 3 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 76% 767 мм рт. ст. +15°
Источник: AP 2024

Будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается северный 4−9 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 0 — плюс 6, максимальная днем — 14−19 градусов со знаком плюс.