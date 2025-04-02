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Юрий Слюсарь рассказал о перспективах Ростовского транспортного кольца

Юрий Слюсарь обсудил финансирование заключительных работ на Ростовском транспортном кольце.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов обсудили завершение строительства Ростовского транспортного кольца и второго этапа Западной хорды. По итогам встречи донской глава опубликовал пост в Telegram.

— Второй этап Западной хорды свяжет трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. Стоимость составляет более 27 млрд рублей. Для завершения нам нужна поддержка федерального бюджета, и мы на нее рассчитываем, — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что выполнение поставленных задач позволит разгрузить дорожную сеть и улучшит ситуацию с автотрафиком.

— Уже готовы две развязки, в ноябре планируем завершить еще одну. Осталось достроить последний участок Западной хорды протяженностью 7,5 км, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. В октябре 2024 года был завершен первый этап трассы. Тогда протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км.