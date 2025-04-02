Юрий Слюсарь рассказал о перспективах Ростовского транспортного кольца

— Второй этап Западной хорды свяжет трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. Стоимость составляет более 27 млрд рублей. Для завершения нам нужна поддержка федерального бюджета, и мы на нее рассчитываем, — написал Юрий Слюсарь.