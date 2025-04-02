Военком Ростовской области Игорь Егоров расскажет об особенностях весеннего призыва 2025

О том, отправят ли донских призывников в зону специальной военной операции, как будут вручаться повестки, и какие штрафы грозят уклонистам — на эти актуальные вопросы после старта весеннего призыва — 2025 в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.