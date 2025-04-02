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Военком Ростовской области Игорь Егоров расскажет об особенностях весеннего призыва 2025

Военком Ростовской области перечислил самые дефицитные специальности.

Источник: Комсомольская правда

О том, отправят ли донских призывников в зону специальной военной операции, как будут вручаться повестки, и какие штрафы грозят уклонистам — на эти актуальные вопросы после старта весеннего призыва — 2025 в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Кроме того Игорь Анатольевич назвал самые востребованные в армии специальности, которые помогут найти высокооплачиваемую работу после службы. Также военком рассказал, в каких элитных подразделениях будут служить донские призывники и ответил на многие другие вопросы наших читателей.

Ответы на все вопросы прозвучат в эфире сегодня, 2 апреля, в 17:03. Слушайте нас на 89,8 FM.