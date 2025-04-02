МИД Беларуси отреагировал на план Латвии построить АЭС

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали планы Латвии по строительству АЭС совместно с Эстонией и Литвой, пишет БелТА.
Эти планы латвийских властей МИД Беларуси назвал примером непоследовательной и недальновидной политики. Так, пресс-секретарь дипведомства Руслан Варанков напомнил, что литовские власти присвоили Белорусской АЭС статус постоянной угрозы и намерены добиваться, чтобы вопрос БелАЭС оставался на политической повестке Евросоюза. И после запугивания своего населения атомной станцией в Беларуси, сейчас стали активно вести разговоры об экономической целесообразности атомной энергетики и экологической безопасности.
— А ведь мы предлагали им в энергоснабжении свои услуги, не отключали их от БРЭЛЛ, предлагали совместно построить АЭС в Беларуси, эксплуатировать ее и пользоваться дешевой электроэнергией, — подчеркнул он.
Варанков подчеркнул, что строительство и обслуживание моломощных станций будет стоить миллиарды евро, и вызовет проблемы с потреблением всей вырабатываемой электроэнергии. И что все издержки лягут на простых граждан.
Однако резюмируя, он заметил также, что в Беларуси рассчитывают на то, что Латвией будут строго соблюдаться международно-правовые требования, в том числе по Конвенции Эспо, предусматривающей публичные обсуждения потенциально опасных проектов внутри страны и в сопредельных странах.
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