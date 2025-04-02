МИД Беларуси отреагировал на план Латвии построить АЭС

Эти планы латвийских властей МИД Беларуси назвал примером непоследовательной и недальновидной политики. Так, пресс-секретарь дипведомства Руслан Варанков напомнил, что литовские власти присвоили Белорусской АЭС статус постоянной угрозы и намерены добиваться, чтобы вопрос БелАЭС оставался на политической повестке Евросоюза. И после запугивания своего населения атомной станцией в Беларуси, сейчас стали активно вести разговоры об экономической целесообразности атомной энергетики и экологической безопасности.