Омскому губернатору в 2026 году резко увеличат заработную плату

Ранее зарплаты руководителей регионов на местах сильно разнились и были привязаны к средним зарплатам по регионам. Указ президента уравнивает всех губернаторов в вопросах материального поощрения. Подробности о конкретных размерах зарплат и окладах высших должностных лиц пока не разглашаются.