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Омскому губернатору в 2026 году резко увеличат заработную плату

Соответствующий указ подписан Президентом РФ 1 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой системе оплаты труда губернаторов, которая начнет действовать с 1 января 2026 года. Согласно документу, заработная плата глав регионов будет существенно увеличена и приближена к уровню заместителей Председателя Правительства РФ.

Новая система оплаты труда будет включать фиксированный ежемесячный оклад, ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение. Выплаты будут осуществляться Управлением делами Президента за счет федерального бюджета.

Ранее зарплаты руководителей регионов на местах сильно разнились и были привязаны к средним зарплатам по регионам. Указ президента уравнивает всех губернаторов в вопросах материального поощрения. Подробности о конкретных размерах зарплат и окладах высших должностных лиц пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что Владимир Путин отметил госнаградами четырех выдающихся жителей Омской области.