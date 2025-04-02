Игорь Кобзев проверил ход строительства новой поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске

«Во-первых, это обеспеченность — возможность технического сопровождения и подключения технических служб. Коллеги заверили меня, что все вопросы с ресурсоснабжением будут урегулированы. Во-вторых, это укомплектованность техникой. Часть оборудования уже приобретена, и дополнительно выделено финансирование на приобретение всего необходимого, чтобы каждый пациент мог получить соответствующую поддержку, помощь и лечение. В-третьих, это кадры. Для поликлиники требуются новые кадры, в частности, для работы с бассейном для реабилитации детей, требуются инструкторы и специалисты по профилактике», — подчеркнул Игорь Кобзев.