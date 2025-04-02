2 апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил ход строительства новой поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске, на строительство которой выделено более 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену и возможностью прикрепления до 12 тысяч человек. Также в поликлинике есть условия для оказания помощи детям с инвалидностью, которых, по имеющимся данным, насчитывается более 200, сообщает ИА IrkutskMedia.
Губернатора встретили врачи и строительная бригада, после чего продемонстрировали Главе региона несколько этажей поликлиники. Игорь Кобзев подчеркнул, что ввод поликлиники в эксплуатацию требует командной работы от строителей, министерств, местных властей и жителей. По его словам, необходимо совместными усилиями обеспечить горожанам доступную и качественную медицину, затем выделил три приоритетных направления, требующих особого внимания.
«Во-первых, это обеспеченность — возможность технического сопровождения и подключения технических служб. Коллеги заверили меня, что все вопросы с ресурсоснабжением будут урегулированы. Во-вторых, это укомплектованность техникой. Часть оборудования уже приобретена, и дополнительно выделено финансирование на приобретение всего необходимого, чтобы каждый пациент мог получить соответствующую поддержку, помощь и лечение. В-третьих, это кадры. Для поликлиники требуются новые кадры, в частности, для работы с бассейном для реабилитации детей, требуются инструкторы и специалисты по профилактике», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Также было поручено обратить особое внимание на транспортную доступность и завершить проектирование муниципальной парковки. Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить достаточное количество парковочных мест, учитывая, что поликлиникой будут пользоваться и жители всего Свердловского округа. Муниципальным властям нужно зафиксировать эти места и создать комфортные условия для водителей.
Детское учреждение является структурным подразделением ОГАУЗ «Иркутская государственная клиническая больница № 10». Сейчас детей принимают на первом этаже жилого здания в микрорайоне Синюшина гора.
«Это приспособленное здание, которое не соответствует всем современным нормам и стандартам. Врачи принимают пациентов в стесненных условиях. Кроме того, не хватает современного диагностического оборудования. Важно и то, что население микрорайона Синюшина Гора динамично растет, сейчас прикреплено 8,6 тысячи детей. С учетом прироста планируется, что эта цифра будет увеличена до 12 тысяч. Отмечу, что вопрос с кадрами решается системно. В действующей структуре детская поликлиника укомплектована специалистами, сейчас прорабатываем укомплектование кадрами новой поликлиники с учетом дальнейшего увеличения численности прикрепленного населения», — рассказала замминистра здравоохранения региона Галина Синькова.
Завершая визит, губернатор отметил, что это очень важный объект и выразил уверенность, что строители заинтересованы в его своевременной сдаче.