Южный Урал захлестнула ранняя волна клещей

Медики бьют тревогу и настоятельно рекомендуют срочно пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Особое внимание следует уделить защитным мерам: использовать специальные акарицидные средства не только для тела, но и для обработки одежды, тщательно осматривать себя и детей после каждого выхода на природу, а также временно отказаться от прогулок по высокой траве и лесополосам.