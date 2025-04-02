Южный Урал захлестнула ранняя волна клещей

Владельцы участков в СНТ «Касарги», столкнулись с настоящей эпидемией этих опасных паукообразных. Сезон активности клещей начался на полтора месяца раньше обычного — уже в первых числах марта были зафиксированы десятки случаев нападения кровососущих, тогда как традиционно первые укусы регистрируются во второй половине апреля.
Метеорологи объясняют эту аномалию необычно теплой зимой, когда температура редко опускалась ниже климатической нормы, и практически полным отсутствием снежного покрова. Очевидцы описывают пугающую картину: во время обычной прогулки вдоль забора садового товарищества было обнаружено невероятное скопление клещей. По словам одного из дачников, за час уничтожено около двухсот особей. Другой местный житель сфотографировал целое семейство паразитов, расположившееся на одном растении.
Садоводы отмечают, что подобного массового нашествия не припомнит за все годы существования товарищества. Санитарные службы готовятся к внеплановой обработке территорий, однако специалисты предупреждают, что проведение дезинсекции возможно только при установлении стабильной плюсовой температуры в ночное время.
Медики бьют тревогу и настоятельно рекомендуют срочно пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Особое внимание следует уделить защитным мерам: использовать специальные акарицидные средства не только для тела, но и для обработки одежды, тщательно осматривать себя и детей после каждого выхода на природу, а также временно отказаться от прогулок по высокой траве и лесополосам.