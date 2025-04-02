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Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций

Путину представят идеи по инструментам поддержки образовательных организаций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками.

Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… представить предложения по формированию инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками, совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в документе.