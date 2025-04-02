Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… представить предложения по формированию инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками, совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в документе.