Мингорисполком объявил о сокращении числа совещаний после директивы Лукашенко

В Мингорисполкоме объявили о сокращении количества проводимых совещаний, пишет БелТА.
«Комсомолка» сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву, запрещающую необоснованное проведение совещаний.
И в Мингорисполкоме отметили, что за счет Директивы № 11 в работе исполкома столицы станет меньше совещаний, но больше внимания будет уделяться служебным командировкам. От этого власти ждут более четкого взаимодействия местных органов власти с гражданами. При этом больше внимания будет еще уделяться тому, чтобы служебные командировки были максимально эффективными.
— Служебные командировки должны приносить нашей стране рост товарооборота, усиление партнерского взаимодействия, — прокомментировала первый замглавы Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Также она проанонсировала пересмотр плана мероприятий и командировок, больший контроль отчетов по результатам командировок. Так, об их результативности спросят не только с местных властей, но и с субъектов хозяйствования.
— Помочь предприятиям познакомиться и наладить взаимоотношения — задача местных органов власти в служебных командировках, — уверена Лазаревич.
Еще в горисполкоме сконцентрируются на том, чтобы не было «совещаний для совещаний». И также будет четкая отработка входящих документов, так как с властей «не только спрашивают больше, но даны дополнительные возможности и функционал для местных органов власти», чтобы максимально быстро разбираться с вопросами на местах.
Тем временем Совмин изменил систему ценового регулирования в Беларуси.
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