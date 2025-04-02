Мингорисполком объявил о сокращении числа совещаний после директивы Лукашенко

Еще в горисполкоме сконцентрируются на том, чтобы не было «совещаний для совещаний». И также будет четкая отработка входящих документов, так как с властей «не только спрашивают больше, но даны дополнительные возможности и функционал для местных органов власти», чтобы максимально быстро разбираться с вопросами на местах.