Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности

В связи с этим Путин поручил рассмотреть вопрос о включении в общеобразовательные программы учебного курса по финансовой грамотности, предусматривающего формирование навыков противодействия вовлечению в совершение неправомерных финансовых операций и другую мошенническую деятельность, в том числе вовлечению в дропперство.