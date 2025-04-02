Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить эффективность проводимых в стране мероприятий по цифровой грамотности населения и предложить меры по ее повышению, в том числе среди школьников и пенсионеров.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений: провести оценку эффективности осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков», — указано в документе.
В связи с этим Путин поручил рассмотреть вопрос о включении в общеобразовательные программы учебного курса по финансовой грамотности, предусматривающего формирование навыков противодействия вовлечению в совершение неправомерных финансовых операций и другую мошенническую деятельность, в том числе вовлечению в дропперство.
В части повышения цифровой грамотности пенсионеров предлагается рассмотреть вопрос их обучения через социальную рекламу в рамках программ активного долголетия и других, а также при проведении культурных мероприятий.
Путин также поручил рассмотреть возможность запуска механизмов материальной и нематериальной мотивации граждан к повышению своей цифровой грамотности, в том числе с применением метода геймификации и путем реализации бонусных программ коммерческими и государственными организациями.
Кроме того, дано поручение рассмотреть возможность проведения информационно-просветительских кампаний «Цифровая грамотность в Российской Федерации», направленных на повышение осведомленности граждан об угрозах в цифровом пространстве и методах защиты от них.
Первый доклад по реализации данных поручений запланирован на 1 июня текущего года, далее — один раз в полгода.