Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать.
Президент провел в Кремле встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона, помощи участникам СВО и их семьям.
Руководитель республики отметил, что в регионе развивается адаптивный спорт и возвращающиеся участники СВО занимаются им, уже есть первые победители всероссийских соревнований. Цыденов упомянул и о новом производстве робототехнических комплексов, беспилотников.
«Люди талантливые, и надо дать им только возможность работать», — отреагировал Путин.