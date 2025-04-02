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Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать

Путин назвал ветеранов СВО талантливыми и призвал дать им возможность работать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать.

Президент провел в Кремле встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона, помощи участникам СВО и их семьям.

Руководитель республики отметил, что в регионе развивается адаптивный спорт и возвращающиеся участники СВО занимаются им, уже есть первые победители всероссийских соревнований. Цыденов упомянул и о новом производстве робототехнических комплексов, беспилотников.

«Люди талантливые, и надо дать им только возможность работать», — отреагировал Путин.