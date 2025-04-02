Гендиректор ВОЗ предупредил о рисках начала новой пандемии уже «завтра»

В декабре 2021 года ВОЗ анонсировала то, что в 2022 году страны — члены организации начнут обсуждать глобальное соглашение о борьбе с пандемией коронавируса, касающееся, в частности, оперативного реагирования на эпидемии в будущем. В том же году назначили дату голосования по окончательному тексту на май 2024 года, уточнил KFF. Однако потом срок был отложен на год, так как государства не смогли договориться по ряду статей.