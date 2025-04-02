Детей мигрантов проверят на знание русского языка в Петербурге. Это нужно для их зачисления в первый класс. Соответствующее требование изложили в Федеральном законе «Об образовании», который вступил в силу накануне, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию.
— Тестирующая организация определена в каждом из 18 районов города. Так как при проведении проверки будет вестись видео- и аудиозапись, такими пунктами выбраны школы, которые являются еще и пунктами проведения ЕГЭ. Они оборудованы всем необходимым, — пояснили чиновники.
Родителям пояснили, что направление на тестирование должна выдать школа, в которую они подали заявление и необходимый пакет документов. После этого они в течение семи дней обязаны обратиться в пункт, где им сообщат дату и время экзамена.
Напомним, кампания по приему в первые классы началась накануне, 1 апреля. Первый ее этап продлится до 30 июня 2025 года.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что на территории Ленинградской области открыли 28 пунктов тестирования детей мигрантов на знание русского языка.