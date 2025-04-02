Детей мигрантов проверят на знание русского языка в Петербурге. Это нужно для их зачисления в первый класс. Соответствующее требование изложили в Федеральном законе «Об образовании», который вступил в силу накануне, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию.