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Детей мигрантов проверят на знание русского языка в Петербурге

Соответствующие пункты откроют во всех районах Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

Детей мигрантов проверят на знание русского языка в Петербурге. Это нужно для их зачисления в первый класс. Соответствующее требование изложили в Федеральном законе «Об образовании», который вступил в силу накануне, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию.

— Тестирующая организация определена в каждом из 18 районов города. Так как при проведении проверки будет вестись видео- и аудиозапись, такими пунктами выбраны школы, которые являются еще и пунктами проведения ЕГЭ. Они оборудованы всем необходимым, — пояснили чиновники.

Родителям пояснили, что направление на тестирование должна выдать школа, в которую они подали заявление и необходимый пакет документов. После этого они в течение семи дней обязаны обратиться в пункт, где им сообщат дату и время экзамена.

Напомним, кампания по приему в первые классы началась накануне, 1 апреля. Первый ее этап продлится до 30 июня 2025 года.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что на территории Ленинградской области открыли 28 пунктов тестирования детей мигрантов на знание русского языка.