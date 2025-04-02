Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в документе, принятом по итогам заседания.