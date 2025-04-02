Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования

«Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в документе, принятом по итогам заседания.