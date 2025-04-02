Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования

Путин поручил обеспечить поддержкой образовательные кредиты по ряду профессий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в документе, принятом по итогам заседания.