Участники «Евровидения» в 2025 году: кто будет покорять Европу в Базеле

Список участников «Евровидения» в 2025 году по-своему удивляет. Например, британцы отправляют на конкурс группу Remember Monday с песней «Что, черт возьми, только что произошло?». В это же время Эстония ставит на эксцентричного Томми Кэша, а Швеция готов хит «Просто сидим в сауне». Собрали самую важную и актуальную информацию о песенном конкурсе.
Список стран-участниц в «Евровидении» 2025: результаты жеребьевки
Итоги жеребьевки опубликовали на странице «Евровидения» в соцсетях. В 69-м по счету вокальном конкурсе в швейцарском Базеле поучаствуют певцы и певицы из 37 стран.
При этом Швейцария станет принимающей стороной в третий раз. Кроме того, изначально в соревновании должны были выступить артисты из 38 государств, однако Молдавия отказалась от участия.
Кто выступит в первом полуфинале
Стало известно, что в первом полуфинале 13 мая выступят представители следующих стран.
|Эстония (Таллин)
|Espresso Macchiato»
|Томми Кэш
|Словения (Любляна)
|How Much Time Do We Have Left?
|Клемен
|Польша (Варшава)
|Gaja
|Юстина Стечковская
|Швеция (Стокгольм)
|Bara bada bastu
|KAJ
|Исландия (Рейкьявик)
|Roa
|Væb
|Украина (Киев)
|Bird of Pray
|Ziferblat
|Португалия (Лиссабон)
|Deslocado
|Napa
|Азербайджан (Баку)
|Run with U
|Mamagama
|Албания (Тирана)
|Zjerm
|Shkodra Elektronike
|Сан-Марино (Сан-Марино)
|Tutta l'Italia
|Габри Понте
|Бельгия (Брюссель)
|Strobe Lights
|Ред Себастьян
|Кипр (Никосия)
|Shh
|Тео Эван
|Хорватия (Загреб)
|Poison Cake
|Марко Бошняк
|Норвегия (Осло)
|Lighter
|Кайл Алессандро
|Нидерланды (Амстердам)
|C'est la vie
|Клауд
Кто выступит во втором полуфинале
В следующем полуфинале, который состоится 15 мая, зрители увидят артистов из 16 государств.
|Армения (Ереван)
|Survivor
|Парг
|Австрия (Вена)
|Wasted Love
|JJ
|Греция (Афины)
|Asteromata
|Клавдия
|Австралия (Канберра)
|Milkshake Man
|Go-Jo
|Чехия (Прага)
|Kiss Kiss Goodbye
|ADONXS
|Мальта (Валлетта)
|Serving
|Мириана Конте
|Дания (Копенгаген)
|Hallucination
|Сиссаль
|Грузия (Тбилиси)
|Freedom
|Мариам Шенгелия
|Литва (Вильнюс)
|Tavo akys
|Katarsis
|Черногория (Подгорица)
|Dobrodosli
|Нина Жижич
|Ирландия (Дублин)
|Laika Party
|Эмми
|Латвия (Рига)
|Bur man laimi
|Tautumeitas
|Израиль (Иерусалим)
|New Day Will Rise
|Юваль Рафаэль
|Финляндия (Хельсинки)
|Ich komme
|Эрика Викман
|Люксембург (Люксембург)
|La poupee monte le son»
|Лаура Торн
|Сербия (Белград)
|Mila
|Принц
Какие страны автоматически попадают в финал
В запланированный на 17 мая гранд-финал «Евровидения» автоматически включены страны «большой пятерки» — они не принимают участие в его полуфиналах благодаря статусу основателей песенного конкурса. То же самое касается Швейцарии как принимающей стороны.
|Великобритания (Лондон)
|What the Hell Just Happened?
|Remember Monday
|Германия (Берлин)
|Baller
|Абор и Тинна
|Италия (Рим)
|Volevo essere un duro
|Лучио Корси
|Швейцария (Берн)
|Voyage
|Зои Мэ
|Испания (Мадрид)
|Esa diva
|Мелоди
|Франция (Париж)
|Maman
|Луан
Как проходит жеребьевка и распределение участников по полуфиналам
Распределение конкурсантов на полуфиналы «Евровидения» прошло 28 января 2025 года. По его итогам 31 государство разделили на пять так называемых корзин: делается это с целью минимизировать вероятность «соседского» голосования и усилить напряжение в полуфинале.
Жеребьевка определяет, в каком из полуфиналов проголосует каждая из шести автоматически вышедших в финал стран, а также под каким номером выступит артист принимающей стороны. В 2025 году получилось так, что в первом полуфинале проголосуют Швейцария, Италия и Испания, а во втором — ФРГ, Великобритания и Франция.
|Первая корзина
|Вторая корзина
|Третья корзина
|Четвертая корзина
|Пятая корзина
|Бельгия
|Израиль
|Сербия
|Мальта
|Дания
|Литва
|Азербайджан
|Албания
|Греция
|Норвегия
|Латвия
|Грузия
|Хорватия
|Кипр
|Австралия
|Люксембург
|Украина
|Австрия
|Португалия
|Швеция
|Нидерланды
|Польша
|Черногория
|Сан-Марино
|Исландия
|Эстония
|Армения
|Словения
|Ирландия
|Финляндия
|Чехия
Какие страны отказались от участия в «Евровидении» — 2025
На фоне санкций и финансовых проблем некоторые государства не подали заявки на «Евровидение» в Швейцарии. Кроме того, в 2021 году приостановили членство БТРК из Белоруссии в Европейском вещательном союзе, что также исключает Минск из списка конкурсантов.
Таким образом, перечень отказавшихся от участия стран выглядит следующим образом:
- Андорра;
- Словакия;
- Босния и Герцеговина;
- Северная Македония;
- Марокко;
- Молдавия;
- Румыния;
- Болгария.
Какие страны вернулись на «Евровидение» в 2025 году
В текущем году на песенный конкурс после двух лет перерыва вернулась Черногория. Представителя государства выбрали на Montesong 2024.
Будет ли участвовать Россия в «Евровидении» — 2025
Россия не выступит на «Евровидении», поскольку с 2022 года и начала спецоперации отстранена от конкурса Европейским вещательным союзом.
Но Москва проведет аналоговый конкурс «Интервидение», в котором ожидается участие порядка 20 стран, включая КНР, Индию, Бразилию и Кубу.
Система голосования на «Евровидении»: кто и как отдает голоса
Каждая участвующая страна отдает по два комплекта баллов — от телезрителей и от национального жюри. В полуфиналах учитывают исключительно зрительское голосование, а для определения итогового результата голоса жюри объединяют с голосами зрителей — по системе 50% на 50%.
При этом зрители из не участвующих государств с 2023 года имеют право проголосовать на онлайн-платформе, и их баллы будут зачислены как один комплект.
Прогнозы букмекеров: кто станет победителем «Евровидения»-2025
Букмекер Polymarket поставил 16% на победу Швеции. Второй фаворит, по мнению букмекеров 3 Финляндия с вероятностью 13%.
Эстонский певец Томми Кэш оказался в топ-5 претендентов на победу — ему дали 7%. Примечательно, что номер артисту поставила Алина Пязок из России, сотрудничавшая с Little Big.
Фавориты «Евровидения — 2025» по прогнозам букмекеров:
- Швеция — 16%;
- Финляндия — 13%;
- Франция — 12%;
- Эстония — 7%;
- Израиль — 5%.
По мнению букмекеров из William Hill, первое место займет Швеция с группой KAJ и номером про сауну. Серебро достанется Австрии, а бронза — Юваль Рафаэль, 24-летней певице из Израиля. Дело в том, что она пережила атаку ХАМАС на фестиваль Supernova 7 октября 2023 года, и ее номер символизирует восход солнца, которого так ждут израильтяне после тяжелого периода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Список источников
1. The Semi-Final Draw for Basel 2025 is complete! Eurovision. 2025.
2. Молдавия не примет участия в «Евровидении 2025». «Ведомости». 2025.
3. This article is more than 1 month old Putin orders revival of Soviet-era Eurovision rival. The Guardian. 2025.
4. Кирилл Михайлов. Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2025. Томми Кэш из Эстонии — в топ-5. Sports.ru. 2025.
5. Фавориты конкурса «Евровидение-2025» по версии букмекеров. Pooha.net. 2025.