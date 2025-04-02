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Участники «Евровидения» в 2025 году: кто будет покорять Европу в Базеле

В мае 2025 года новые участники «Евровидения» выйдут на арену музыкальных битв, драм и необычных костюмов. В этот раз конкурс пройдет в Швейцарии: последняя пригласила 37 стран в Базель посоревноваться в вокале, эпатаже и таланте завоевывать симпатии европейского зрителя.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
Евровидение.
Источник: Reuters

Список участников «Евровидения» в 2025 году по-своему удивляет. Например, британцы отправляют на конкурс группу Remember Monday с песней «Что, черт возьми, только что произошло?». В это же время Эстония ставит на эксцентричного Томми Кэша, а Швеция готов хит «Просто сидим в сауне». Собрали самую важную и актуальную информацию о песенном конкурсе.

Список стран-участниц в «Евровидении» 2025: результаты жеребьевки

Итоги жеребьевки опубликовали на странице «Евровидения» в соцсетях. В 69-м по счету вокальном конкурсе в швейцарском Базеле поучаствуют певцы и певицы из 37 стран.

При этом Швейцария станет принимающей стороной в третий раз. Кроме того, изначально в соревновании должны были выступить артисты из 38 государств, однако Молдавия отказалась от участия.

Кто выступит в первом полуфинале

Стало известно, что в первом полуфинале 13 мая выступят представители следующих стран.

Эстония (Таллин)
Espresso Macchiato»
Томми Кэш
Словения (Любляна)
How Much Time Do We Have Left?
Клемен
Польша (Варшава)
Gaja
Юстина Стечковская
Швеция (Стокгольм)
Bara bada bastu
KAJ
Исландия (Рейкьявик)
Roa
Væb
Украина (Киев)
Bird of Pray
Ziferblat
Португалия (Лиссабон)
Deslocado
Napa
Азербайджан (Баку)
Run with U
Mamagama
Албания (Тирана)
Zjerm
Shkodra Elektronike
Сан-Марино (Сан-Марино)
Tutta l'Italia
Габри Понте
Бельгия (Брюссель)
Strobe Lights
Ред Себастьян
Кипр (Никосия)
Shh
Тео Эван
Хорватия (Загреб)
Poison Cake
Марко Бошняк
Норвегия  (Осло)
Lighter
Кайл Алессандро
Нидерланды (Амстердам)
C'est la vie
Клауд

Кто выступит во втором полуфинале

В следующем полуфинале, который состоится 15 мая, зрители увидят артистов из 16 государств.

Армения (Ереван)
Survivor
Парг
Австрия (Вена)
Wasted Love
JJ
Греция (Афины)
Asteromata
Клавдия
Австралия (Канберра)
Milkshake Man
Go-Jo
Чехия (Прага)
Kiss Kiss Goodbye
ADONXS
Мальта (Валлетта)
Serving
Мириана Конте
Дания (Копенгаген)
Hallucination
Сиссаль
Грузия (Тбилиси)
Freedom
Мариам Шенгелия
Литва (Вильнюс)
Tavo akys
Katarsis
Черногория (Подгорица)
Dobrodosli
Нина Жижич
Ирландия (Дублин)
Laika Party
Эмми
Латвия (Рига)
Bur man laimi
Tautumeitas
Израиль (Иерусалим)
New Day Will Rise
Юваль Рафаэль
Финляндия (Хельсинки)
Ich komme
Эрика Викман
Люксембург (Люксембург)
La poupee monte le son»
Лаура Торн
Сербия (Белград)
Mila
Принц

Какие страны автоматически попадают в финал

В запланированный на 17 мая гранд-финал «Евровидения» автоматически включены страны «большой пятерки» — они не принимают участие в его полуфиналах благодаря статусу основателей песенного конкурса. То же самое касается Швейцарии как принимающей стороны.

Великобритания (Лондон)
What the Hell Just Happened?
Remember Monday
Германия (Берлин)
Baller
Абор и Тинна
Италия (Рим)
Volevo essere un duro
Лучио Корси
Швейцария (Берн)
Voyage
Зои Мэ
Испания (Мадрид)
Esa diva
Мелоди
Франция (Париж)
Maman
Луан

Как проходит жеребьевка и распределение участников по полуфиналам

Мужчина поет в микрофон.
Источник: Freepik

Распределение конкурсантов на полуфиналы «Евровидения» прошло 28 января 2025 года. По его итогам 31 государство разделили на пять так называемых корзин: делается это с целью минимизировать вероятность «соседского» голосования и усилить напряжение в полуфинале.

Жеребьевка определяет, в каком из полуфиналов проголосует каждая из шести автоматически вышедших в финал стран, а также под каким номером выступит артист принимающей стороны. В 2025 году получилось так, что в первом полуфинале проголосуют Швейцария, Италия и Испания, а во втором — ФРГ, Великобритания и Франция.

Первая корзина
Вторая корзина 
Третья корзина
Четвертая корзина
Пятая корзина
Бельгия
Израиль
Сербия
Мальта
Дания
Литва
Азербайджан
Албания
Греция
Норвегия
Латвия
Грузия
Хорватия
Кипр
Австралия
Люксембург
Украина
Австрия
Португалия
Швеция
Нидерланды
Польша
Черногория
Сан-Марино
Исландия
Эстония
Армения
Словения
Ирландия
Финляндия
Чехия




Какие страны отказались от участия в «Евровидении» — 2025

На фоне санкций и финансовых проблем некоторые государства не подали заявки на «Евровидение» в Швейцарии. Кроме того, в 2021 году приостановили членство БТРК из Белоруссии в Европейском вещательном союзе, что также исключает Минск из списка конкурсантов.

Таким образом, перечень отказавшихся от участия стран выглядит следующим образом:

  • Андорра;
  • Словакия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Северная Македония;
  • Марокко;
  • Молдавия;
  • Румыния;
  • Болгария.

Какие страны вернулись на «Евровидение» в 2025 году

В текущем году на песенный конкурс после двух лет перерыва вернулась Черногория. Представителя государства выбрали на Montesong 2024.

Будет ли участвовать Россия в «Евровидении» — 2025

Россия не выступит на «Евровидении», поскольку с 2022 года и начала спецоперации отстранена от конкурса Европейским вещательным союзом.

Но Москва проведет аналоговый конкурс «Интервидение», в котором ожидается участие порядка 20 стран, включая КНР, Индию, Бразилию и Кубу.

Система голосования на «Евровидении»: кто и как отдает голоса

Каждая участвующая страна отдает по два комплекта баллов — от телезрителей и от национального жюри. В полуфиналах учитывают исключительно зрительское голосование, а для определения итогового результата голоса жюри объединяют с голосами зрителей — по системе 50% на 50%.

При этом зрители из не участвующих государств с 2023 года имеют право проголосовать на онлайн-платформе, и их баллы будут зачислены как один комплект.

Микрофон на сцене.
Источник: Freepik

Прогнозы букмекеров: кто станет победителем «Евровидения»-2025

Букмекер Polymarket поставил 16% на победу Швеции. Второй фаворит, по мнению букмекеров 3 Финляндия с вероятностью 13%.

Эстонский певец Томми Кэш оказался в топ-5 претендентов на победу — ему дали 7%. Примечательно, что номер артисту поставила Алина Пязок из России, сотрудничавшая с Little Big.

Фавориты «Евровидения — 2025» по прогнозам букмекеров:

  • Швеция — 16%;
  • Финляндия — 13%;
  • Франция — 12%;
  • Эстония — 7%;
  • Израиль — 5%.

По мнению букмекеров из William Hill, первое место займет Швеция с группой KAJ и номером про сауну. Серебро достанется Австрии, а бронза — Юваль Рафаэль, 24-летней певице из Израиля. Дело в том, что она пережила атаку ХАМАС на фестиваль Supernova 7 октября 2023 года, и ее номер символизирует восход солнца, которого так ждут израильтяне после тяжелого периода.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Список источников

1. The Semi-Final Draw for Basel 2025 is complete! Eurovision. 2025.

2. Молдавия не примет участия в «Евровидении 2025». «Ведомости». 2025.

3. This article is more than 1 month old Putin orders revival of Soviet-era Eurovision rival. The Guardian. 2025.

4. Кирилл Михайлов. Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2025. Томми Кэш из Эстонии — в топ-5. Sports.ru. 2025.

5. Фавориты конкурса «Евровидение-2025» по версии букмекеров. Pooha.net. 2025.