Участники «Евровидения» в 2025 году: кто будет покорять Европу в Базеле

По мнению букмекеров из William Hill, первое место займет Швеция с группой KAJ и номером про сауну. Серебро достанется Австрии, а бронза — Юваль Рафаэль, 24-летней певице из Израиля. Дело в том, что она пережила атаку ХАМАС на фестиваль Supernova 7 октября 2023 года, и ее номер символизирует восход солнца, которого так ждут израильтяне после тяжелого периода.