Ветврачи в Ростовской области оформили продукты с фейковыми датами производства

Как уточнили в ведомстве, специалистов наказали после обращения в природоохранную прокуратуру. Сотрудников станций привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ), а от их начальников потребовали обратить внимание на ситуацию и устранить все обнаруженные недочеты.