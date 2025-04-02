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Ветврачи в Ростовской области оформили продукты с фейковыми датами производства

В Ростовской области выявили махинации со сроками производства молока и цыплят бройлеров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области шестерых ветеринарных специалистов станций по борьбе с болезными животных (СББЖ) поймали на оформлении продуктов без четкой даты выработки. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Оказалось, электронные документы с неточными датами обнаружили в феврале, во время проверки в системе «Меркурий». Ветспециалисты районных станций на производственных площадках неправильно оформили отчетность по сырому молоку и цыплятам бройлерам.

— Авансовые даты выработки могут приводить к выпуску некачественной продукции. В таких случаях также нарушается прослеживаемость продукции, — отметили в Россельхознадзоре.

Как уточнили в ведомстве, специалистов наказали после обращения в природоохранную прокуратуру. Сотрудников станций привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ), а от их начальников потребовали обратить внимание на ситуацию и устранить все обнаруженные недочеты.

По данным Россельхознадзора, в 2025 году за такие же нарушения наказали 9 госветврачей.