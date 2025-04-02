Путин поручил «Народному фронту» проводить мониторинг образования в школах

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению “Народный фронт “За Россию” обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественно­научного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения педагогических работников, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки”, — говорится в документе.