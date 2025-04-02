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Путин поручил «Народному фронту» проводить мониторинг образования в школах

Путин поручил ОНФ проводить мониторинг образования с целью выявления проблем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил движению «Народный фронт» осуществлять мониторинг математического и естественно­научного образования в школах, колледжах и вузах с целью выявления проблем в этих сферах и ежегодного доклада,

Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению “Народный фронт “За Россию” обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественно­научного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения педагогических работников, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки”, — говорится в документе.

Доклад по вопросу ожидается до 15 января 2026 года и далее — ежегодно. Ответственным назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Кроме того, глава государства рекомендовал фонду «Талант и успех» представить предложения по интеграции программ дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и дополнительных образовательных программ различной направленности, в том числе содействующих повышению интереса детей к научно-техническому творчеству.

Апробацию подобных программ фонду рекомендовано провести в федеральной территории «Сириус».