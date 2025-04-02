Власти рассказали, зачем на социальных объектах размещают QR-коды

Новый канал по сбору обратной связи — через специальные QR-коды — заработал в 2023 году. Сканируя код, заявитель попадает на сайт «национальныепроекты.рф», где может оставить свой отзыв или жалобу на качество строительства или работу учреждения. Всего в России установлено более 11 тысячи кодов, через которые уже получено свыше 40 тысяч отзывов.