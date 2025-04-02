Власти рассказали, зачем на социальных объектах размещают QR-коды

Уже почти три десятка объектов, построенных в Калининградской области в рамках президентских национальных проектов, интегрированы в цифровую систему обратной связи с гражданами с помощью QR-кодов.
«Таблички со специальными кодами можно увидеть на входе в новые, недавно построенные, реконструированные или отремонтированные по нацпроектам здания. На текущий момент QR-кодами оснащены 28 объектов: 9 детских садов, 5 школ, 8 культурно-досуговых центров, 4 спортивных сооружения, детская больница, а также велодорожка», — сообщили в региональном минэкпроме.
Например, с помощью QR-кода родители направили просьбу обустроить парковку рядом с новым корпусом детской областной больницы, построенным на улице Дмитрия Донского в Калининграде. Ожидается, что место для автомобилей появится уже до конца этого года: необходимые средства на проектирование и строительство площадки выделила администрация Калининграда.
Новый канал по сбору обратной связи — через специальные QR-коды — заработал в 2023 году. Сканируя код, заявитель попадает на сайт «национальныепроекты.рф», где может оставить свой отзыв или жалобу на качество строительства или работу учреждения. Всего в России установлено более 11 тысячи кодов, через которые уже получено свыше 40 тысяч отзывов.
QR-коды также устанавливаются на объектах новых национальных проектов, реализация которых началась с 2025 года.