Сверхпроводниковый квантовый компьютер «подключили» к обычному оптоволокну

За последние годы зарубежные и российские ученые достигли значительных успехов в создании подобных коммуникационных систем, однако их дальнейшему развитию мешает то, что через один подобный канал связи единовременно можно передать информацию о квантовом состоянии лишь одной ячейки памяти, и также для его работы нужны температуры, близкие к абсолютному нулю. Их невозможно достичь без громоздких систем охлаждения, что сильно ограничивает работу подобных систем связи.