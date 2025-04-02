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В центре Воронежа частично запретят парковку во время крестного хода 6 апреля

Дорогу перекроют от ВГУ до Никитинской.

Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже 6 апреля пройдет общегородской крестный ход, посвященный 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всей России. Мероприятие состоится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. Об этом напомнили горожанам в мэрии 2 апреля.

В связи с проведением мероприятия в центре Воронежа ограничат парковку и остановку транспорта. Запрет будет действовать с 23:00 5 апреля до 17:00 6 апреля.

Нельзя будет ставить автомобили на участках:

— Улица Плехановская (от ВГУ до Никитинской);

— Улица Фридриха Энгельса (от Кольцовской до Феоктистова).