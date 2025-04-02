В центре Воронежа частично запретят парковку во время крестного хода 6 апреля

В Воронеже 6 апреля пройдет общегородской крестный ход, посвященный 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всей России. Мероприятие состоится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. Об этом напомнили горожанам в мэрии 2 апреля.
В связи с проведением мероприятия в центре Воронежа ограничат парковку и остановку транспорта. Запрет будет действовать с 23:00 5 апреля до 17:00 6 апреля.
Нельзя будет ставить автомобили на участках:
— Улица Плехановская (от ВГУ до Никитинской);
— Улица Фридриха Энгельса (от Кольцовской до Феоктистова).