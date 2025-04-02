В центре Воронежа частично запретят парковку во время крестного хода 6 апреля

В Воронеже 6 апреля пройдет общегородской крестный ход, посвященный 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всей России. Мероприятие состоится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. Об этом напомнили горожанам в мэрии 2 апреля.