Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях

«Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение первых” в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года… ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года», — говорится в сообщении.