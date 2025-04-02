Бронированный Mercedes Назарбаева продают за 222 млн тенге

Автор объявления утверждает, что этот эксклюзивный Mercedes-Benz S600 SEL был специально заказан для высокопрофильных личностей и собран на заводе Mercedes в Германии. Особенность этой машины заключается в том, что её бронезащита — заводская, а не установлена сторонними компаниями. Автомобиль имеет бронекапсулу, которая защищает от обстрела из автоматов и снайперских винтовок, а также от взрывных устройств эквивалентом до 4 кг тротила под днищем.