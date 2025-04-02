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В Иркутске мужчина выгуливал собаку по тонкому льду

Безрассудная прогулка возмутила жителей города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 1 апреля на акватории Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара» местные жители стали свидетелями опасного происшествия. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, взрослый мужчина, вопреки здравому смыслу, решил прогуляться по подтаявшему льду, взяв с собой собаку.

— Вначале показалось, что это подросток, и, конечно, первой реакцией было негодование. Как родители могли не рассказать ему про опасность льда, который уже разрушается. Он и цвет изменил, и вода видна на поверхности, — писали очевидцы.

Сейчас лёд на водохранилище крайне опасен. Из-за повышения температур покрытие стало рыхлым, местами появились трещины и промоины, а у береговой линии образовались открытые участки воды.