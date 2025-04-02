Омичи не оценили кронирование деревьев на улице Маяковского

Омичи не оценили работу омских арбористов. Специалисты провели весенне кронирование деревьев, которое вызвало у омичей жаркие споры.
«Это больше похоже не на кронирование, а спил. Почему обрезка происходит практически как обрубка», — негодуют омичи.
Впрочем, среди горожан нашлись и опытные дачники, которые, напротив, похвалили озеленителей.
«Это кустарник, его надо ранней весной так подстричь, чтобы летом было красиво и пыль от дороги зелёная стена задерживала. Господи, купите уже дачу, не будет всех этих вопросов!» — написала комментарий омичка Анжелика Ф.
Добавим, что работы по кронированию деревьев в Омске выполняются по заявкам жителей и при согласовании с окружной комиссией администрации соответствующего административного округа города. В данный момент идет плановое кронирование сухих веток и обрезка кустарников. Если вы заметили сухие ветки в вашем дворе, то можно обратиться в управляющую компанию, которая должна выполнить эту работу.