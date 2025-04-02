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Омичи не оценили кронирование деревьев на улице Маяковского

Горожане ужаснулись видом кустарников, которые стали похожи не метелки.

Источник: Комсомольская правда

Омичи не оценили работу омских арбористов. Специалисты провели весенне кронирование деревьев, которое вызвало у омичей жаркие споры.

«Это больше похоже не на кронирование, а спил. Почему обрезка происходит практически как обрубка», — негодуют омичи.

Впрочем, среди горожан нашлись и опытные дачники, которые, напротив, похвалили озеленителей.

«Это кустарник, его надо ранней весной так подстричь, чтобы летом было красиво и пыль от дороги зелёная стена задерживала. Господи, купите уже дачу, не будет всех этих вопросов!» — написала комментарий омичка Анжелика Ф.

Добавим, что работы по кронированию деревьев в Омске выполняются по заявкам жителей и при согласовании с окружной комиссией администрации соответствующего административного округа города. В данный момент идет плановое кронирование сухих веток и обрезка кустарников. Если вы заметили сухие ветки в вашем дворе, то можно обратиться в управляющую компанию, которая должна выполнить эту работу.