Омичи не оценили кронирование деревьев на улице Маяковского

Добавим, что работы по кронированию деревьев в Омске выполняются по заявкам жителей и при согласовании с окружной комиссией администрации соответствующего административного округа города. В данный момент идет плановое кронирование сухих веток и обрезка кустарников. Если вы заметили сухие ветки в вашем дворе, то можно обратиться в управляющую компанию, которая должна выполнить эту работу.