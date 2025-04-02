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С 3 апреля в Башкирии открывают пожароопасный сезон в лесах

В период с мая по сентябрь прогнозируется высокий класс пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

С 3 апреля в Башкирии официально объявлен старт пожароопасного сезона в лесах.. Как заявил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на оперативном совещании в Центре управления регионом, это решение связано с повышением температур, случаями возгораний сухой травы и данными космического мониторинга.

Глава региона Радий Хабиров поручил подготовить документы для введения с 1 мая особого противопожарного режима. По прогнозам специалистов, в период с мая по сентябрь в отдельных районах республики ожидается высокая степень пожарной опасности.

Для оперативного реагирования на возможные возгорания утвержден сводный план тушения лесных пожаров, предусматривающий привлечение 11,5 тысяч человек и 3,3 тысяч единиц специальной техники.

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