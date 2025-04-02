В Омске с размахом отметят праздник Навруз

В субботу, 5 апреля, в 13:00 на площади Омского Дома Дружбы по улице 5-я Рабочая, 44 состоится народный праздник Навруз. Этот праздник, имеющий глубокие корни в культуре народов Центральной Азии и Ближнего Востока, связан с традициями тюркских народов, таких как казахи, татары, киргизы, узбеки, таджики, азербайджанцы и курды, проживающие в Омской области.
Праздничная программа начнётся с красочного шествия участников и торжественного возложения гирлянды к памятнику рабочим треста № 5, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Площадь у Дома Дружбы будет разделена на несколько тематических локаций:
- «Мелодии Навруза» — на главной сцене пройдёт концертная программа с участием творческих коллективов из муниципальных районов и национально-культурных объединений Омской области. Также состоится церемония награждения главного Батыра и победителей спортивных соревнований.
- «Блюда Навруза» — в гастрономической зоне пройдёт выставка-продажа блюд национальной кухни, где гости смогут попробовать традиционные угощения.
- «Мастера Навруза» — организуют мастер-классы и выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества, где можно будет увидеть и приобрести уникальные работы.
- «Игры Навруза» — для любителей спорта будут организованы соревнования по борьбе «Куреш», армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната, а также детские интерактивные программы.
Кроме того, на площади будут работать многочисленные выставочные локации и фотозоны, где каждый сможет запечатлеть яркие моменты праздника. Вход на праздник свободный.
Праздник проводится в рамках XIII Областного фестиваля национальных культур «Единение». Организатором мероприятия выступает Омский Дом Дружбы при поддержке министерства культуры Омской области и участии регионального отделения Ассамблеи народов России, а также тюркских национально-культурных объединений Омской области.