В Омске с размахом отметят праздник Навруз

В субботу, 5 апреля, в 13:00 на площади Омского Дома Дружбы по улице 5-я Рабочая, 44 состоится народный праздник Навруз. Этот праздник, имеющий глубокие корни в культуре народов Центральной Азии и Ближнего Востока, связан с традициями тюркских народов, таких как казахи, татары, киргизы, узбеки, таджики, азербайджанцы и курды, проживающие в Омской области.