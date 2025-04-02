16 сотрудников жилищной инспекции Петербурга лишили премий после проверки

Особое внимание прокуратура обратила на жалобы горожан о том, что их не допускали к голосованиям на общих собраниях собственников. Инспекция не всегда проверяла, был ли соблюдён кворум на таких собраниях, а также не направляла вовремя материалы в правоохранительные органы. Это позволяло недобросовестным управляющим компаниям продолжать свою деятельность. По результатам проверки несколько таких компаний были исключены из реестра лицензий.