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16 сотрудников жилищной инспекции Петербурга лишили премий после проверки

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что проверка выявила серьёзные нарушения в работе Государственной жилищной инспекции Северной столицы. В ходе проверки было установлено, что жилищные инспекторы не должным образом реагировали на обращения граждан, не проводили необходимые проверки и не контролировали выполнение предписаний, даже когда выявлялись нарушения.

Источник: Reuters

Особое внимание прокуратура обратила на жалобы горожан о том, что их не допускали к голосованиям на общих собраниях собственников. Инспекция не всегда проверяла, был ли соблюдён кворум на таких собраниях, а также не направляла вовремя материалы в правоохранительные органы. Это позволяло недобросовестным управляющим компаниям продолжать свою деятельность. По результатам проверки несколько таких компаний были исключены из реестра лицензий.

В ответ на выявленные нарушения работа инспекции была скорректирована. 16 должностных лиц лишены премий, а в отношении 8 инспекторов продолжаются служебные проверки.