Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов

30 марта «Факел» сообщил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Пятибратова. В клубе уточнили, что он увольняется по собственному желанию. Господин Пятибратов принял решение оставить клуб во второй раз, в этом году — после пяти поражений подряд. О его последней отставке стало известно после того, как воронежцы проиграли «Краснодару» на выезде со счетом 5:0.