В Омской области могут досрочно ввести особый противопожарный режим

В Омской области участились случаи природных пожаров. По данным МЧС, в начале апреля в регионе фиксируется около 30 возгораний в день, тогда как в марте их количество не превышало 10−15. Основная причина пожаров — горение сухой растительности на открытых территориях.
Как сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Александр Клецов, в связи с ухудшением ситуации рассматривается возможность досрочного введения особого противопожарного режима. Власти ранее планировали объявить его с 15 апреля, однако из-за роста количества возгораний сроки могут быть пересмотрены.
На данный момент разведение огня разрешено при строгом соблюдении норм безопасности. Костры можно разводить только в металлических ёмкостях или котлованах, расположенных на безопасном расстоянии от строений и лесов. Для дачных участков предусмотрены отдельные правила