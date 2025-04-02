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Нелегальный дом престарелых прикрыли на юге Волгограда

Суд запретил предоставлять социальные услуги патронажному дому «Мирра».

Источник: прокуратура Волгоградской области

В Волгограде по иску прокуратуры суд прикрыл нелегальный дом престарелых, который располагался на улице Лазоревой в Красноармейском районе. Патронажному дому «Мирра» запретили оказывать социальные услуги.

Как сообщили в областной прокуратуре, прокуратура нашла немало нарушений пожарной безопасности во время проверки патронажного дома «Мирра». Принадлежащий ИП Букрееву В. А. пансионат располагался в частном доме на Лазоревой, 125. Там ухаживали за проживающими в нем престарелыми и инвалидами. При этом здание не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о ЧП. Само здание также не соответствует функциональному классу.

Так как патронажный дом «Мирра» не значился в реестре поставщиков социальных услуг Волгоградской области и фактически работал нелегально, проверок в нем до этого не проводили.

Решение о запрете работы вынес Левобережный районный суд Воронежа по месту регистрации ИП.