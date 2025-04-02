Нелегальный дом престарелых прикрыли на юге Волгограда

Как сообщили в областной прокуратуре, прокуратура нашла немало нарушений пожарной безопасности во время проверки патронажного дома «Мирра». Принадлежащий ИП Букрееву В. А. пансионат располагался в частном доме на Лазоревой, 125. Там ухаживали за проживающими в нем престарелыми и инвалидами. При этом здание не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о ЧП. Само здание также не соответствует функциональному классу.