Кроссворд на 3 апреля 2025

3 апреля празднует день рождения Эдди Мерфи — один из самых харизматичных комиков Голливуда. Его слава началась с «Полицейского из Беверли-Хиллз», а голос Осла из «Шрека» знают миллионы. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы помните его фильмы и роли.