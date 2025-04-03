Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 3 апреля 2025

3 апреля празднует день рождения Эдди Мерфи — один из самых харизматичных комиков Голливуда. Его слава началась с «Полицейского из Беверли-Хиллз», а голос Осла из «Шрека» знают миллионы. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы помните его фильмы и роли.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.