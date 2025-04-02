Волгоградстат: Волгоград сохраняет статус города-миллионника

Новость, взбудоражившая волгоградцев, разлетелась в СМИ 12 марта — сообщалось, что город-герой перестал быть городом-миллионником.
Со ссылкой на доклад ООН «Перспективы мировой урбанизации» уточнялось, что в Волгограде от прежнего миллиона с лишним осталось только 992 тысячи 268 человек.
На запрос vlg.aif.ru в Волгоградстате тогда потребовали письменное обращение, а затем ответили, что данные станут известны только в первой декаде апреля. И вот 2 апреля Волгоградстат опроверг информацию.
«По данным на 1 января 2025 года численность жителей города-героя Волгограда составила более 1 млн человек, таким образом подтвердив статус города-миллионника», — сообщают в Telegram ведомства.
Специалисты также поясняют: число жителей любого населенного пункта рассчитывается на основании итогов последней по счету Всероссийской переписи с учетом миграции и естественного движения населения.