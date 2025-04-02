Когда в Омске отпразднуют объединенный День города и День области?

В среду, 2 апреля 2025 года, опубликован указ губернатора Виталия Хоценко «О праздновании Дня Омской области и Дня города Омска».
В соответствии с документом единым днем для торжеств устанавливается первая суббота августа. Получается, что в 2025 году празднование объединенного Дня города и Дня Омской области состоится 2 августа.
Как говорится в указе Виталия Хоценко, «главам муниципальных образований Омской области рекомендовано обеспечить проведение праздничного события на территориях соответствующих муниципалитетов».
Контроль за исполнением данного указа возлагается на заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника.
Также, согласно документу, в Омской области создается организационный комитет по подготовке и проведению Дня города и Дня Омской области. Председателем комитета стал губернатор Виталий Хоценко. Заместителями председателя оргкомитета утверждены вице-губернатор Иван Колесник и мэр Омска Сергей Шелест.
Кроме того, в оргкомитет включены профильные министры и руководители силовых ведомств.