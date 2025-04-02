В Тольятти на одном из домов появился мурал с Артемом Дзюбой

В Тольятти на улице Ульяны Громовой появился новый красочный мурал. На стене жилого здания изобразили футболиста Артема Дзюбу, об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Акрон».
— Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулёвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», — написали в сообщении.
Напомним, Артем Дзюба присоединился к тольяттинской команде совсем недавно. В начале марта нападающий забил свой 234-й гол в карьере и стал абсолютным рекордсменом по количеству голов в отечественном футболе.