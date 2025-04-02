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«Евровидение» в 2025 году: где проходит, участники, поедет ли Россия

Песенный конкурс «Евровидение» каждый год приковывает к экрану миллионы зрителей по всему миру. В 2025 году мероприятие пройдет в Швейцарии: собрали главное об участниках шоу.

Микрофон на сцене.
Источник: Freepik

На прошлом «Евровидении» победил рэпер Nemo. В 2025 году список участников пополнился новыми коллективами: выяснили, кто поедет на конкурс в этот раз, а также узнали, стоит ли ждать выступления артистов из России.

Где и когда пройдет «Евровидение» — 2025: даты мероприятия

Прошлогодний победитель «Евровидения», рэпер Nemo из Швейцарии, завоевал для страны право выступить организатором 69-го по счету песенного конкурса. В августе 2024 года стало известно, что событие мирового масштаба пройдет в швейцарском Базеле. Также появились результаты жеребьевки полуфиналов.

Первый полуфинал

Право выступить в первой половине первого полуфинала 13 мая получили исландский, польский, словенский, эстонский, украинский и шведский исполнители.

Во второй половине выступят азербайджанский, албанский, бельгийский, кипрский, нидерландский, норвежский и хорватский артисты, а также исполнитель из Сан-Марино.

Второй полуфинал

Что касается второго полуфинала, то в его первой половине 15 мая 2025 свой талант продемонстрируют австралийский, австрийский, армянский, греческий, ирландский, латвийский, литовский и черногорский артисты.

Во второй половине выступят грузинский, датский, израильский, люксембургский, мальтийский, сербский, финский и чешский исполнители.

Финал

Заключительный этап конкурса пройдет 17 мая. В этот день определят победителя среди исполнителей из Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и стран, прошедших полуфиналы.

Список стран-участниц и их представителей на конкурсе

Чтобы артиста допустили к участию в «Евровидении», в стране должна быть аттестованная национальная компания, входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС). В 69-ом песенном конкурсе поучаствуют исполнители из 37 стран.

СтранаПредставительПесня
ИсландияVæbRóa
ПольшаЮстина СтечковскаяGaja
ПортугалияNapaDeslocado
СловенияКлеменHow Much Time Do We Have Left?
ЭстонияТомми КэшEspresso Macchiato
УкраинаZiferblatBird of Pray
ШвецияKAJBara bada bastu
АзербайджанMamagamaRun with U
АлбанияShkodra ElektronikeZjerm
БельгияРед СебастьянStrobe Lights
КипрТео ЭванShh
НидерландыКлаудC’est la vie
Сан-МариноГабри ПонтеTutta l’Italia
НорвегияКайл АлессандроLighter
ХорватияМарко БошнякPoison Cake
АвстралияGo-JoMilkshake Man
АвстрияJJWasted Love
АрменияПаргSurvivor
ГрецияКлавдияAsteromáta
ИрландияЭммиLaika Party
ЛатвияTautumeitasBur man laimi
ЛитваKatarsisTavo akys
ЧерногорияНина ЖижичDobrodošli
ГрузияМариам ШенгелияFreedom
ДанияСиссальHallucination
ИзраильЮваль РафаэльNew Day Will Rise
ЛюксембургЛаура ТорнLa poupée monte le son
МальтаМириана КонтеServing
СербияПринцMila
ФинляндияЭрика ВикманIch komme
ЧехияADONXSKiss Kiss Goodbye
ШвейцарияЗои МэVoyage
ВеликобританияRemember MondayWhat the Hell Just Happened?
ГерманияАбор и ТиннаBaller
ИспанияМелодиEsa diva
ИталияЛучио КорсиVolevo essere un duro
ФранцияЛуанMaman



Под конец 2024 года появилась неожиданная новость — к участию в «Евровидении» присоединится артист из Черногории. В то же время о временной приостановке своего участия в песенном конкурсе объявили в Молдавии.

Евровидение.
Источник: Reuters

Будет ли участвовать Россия

В 2022 году организаторы «Евровидения» заявили, что исполнитель из России не будет допущен к участию в песенном конкурсе. С тех пор ничего не изменилось, и отечественных артистов на сцене также не будет.

Главные фавориты «Евровидения — 2025»

Букмекеры уже сейчас высказывают осторожные прогнозы о вероятном победителе. Большинство зрителей ставит на победу следующих пяти государств:

  • Швеция — 16%;
  • Финляндия — 13%;
  • Франция — 12%;
  • Эстония — 7%;
  • Израиль — 5%.

Как посмотреть «Евровидение» в 2025 году

Посмотреть полуфиналы и финал песенного конкурса на российских телеканалах не получится, так как крупные отечественные медиаплощадки вышли из Европейского вещательного союза.

В то же время официальные трансляции мероприятия будут доступны в Сети.

Кто победил на «Евровидении» в 2024 году

Прошлогодним победителем конкурса стал 24-летний исполнитель из Швейцарии Немо Меттлер под псевдонимом Nemo. За молодого исполнителя и его трек The Code отдали 591 балла.

Второе место занял хорват Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna. Интересно, что перед финалом букмекеры делали ставку именно на него.