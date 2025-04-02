«Евровидение» в 2025 году: где проходит, участники, поедет ли Россия

На прошлом «Евровидении» победил рэпер Nemo. В 2025 году список участников пополнился новыми коллективами: выяснили, кто поедет на конкурс в этот раз, а также узнали, стоит ли ждать выступления артистов из России.
Где и когда пройдет «Евровидение» — 2025: даты мероприятия
Прошлогодний победитель «Евровидения», рэпер Nemo из Швейцарии, завоевал для страны право выступить организатором 69-го по счету песенного конкурса. В августе 2024 года стало известно, что событие мирового масштаба пройдет в швейцарском Базеле. Также появились результаты жеребьевки полуфиналов.
Первый полуфинал
Право выступить в первой половине первого полуфинала 13 мая получили исландский, польский, словенский, эстонский, украинский и шведский исполнители.
Во второй половине выступят азербайджанский, албанский, бельгийский, кипрский, нидерландский, норвежский и хорватский артисты, а также исполнитель из Сан-Марино.
Второй полуфинал
Что касается второго полуфинала, то в его первой половине 15 мая 2025 свой талант продемонстрируют австралийский, австрийский, армянский, греческий, ирландский, латвийский, литовский и черногорский артисты.
Во второй половине выступят грузинский, датский, израильский, люксембургский, мальтийский, сербский, финский и чешский исполнители.
Финал
Заключительный этап конкурса пройдет 17 мая. В этот день определят победителя среди исполнителей из Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и стран, прошедших полуфиналы.
Список стран-участниц и их представителей на конкурсе
Чтобы артиста допустили к участию в «Евровидении», в стране должна быть аттестованная национальная компания, входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС). В 69-ом песенном конкурсе поучаствуют исполнители из 37 стран.
|Страна
|Представитель
|Песня
|Исландия
|Væb
|Róa
|Польша
|Юстина Стечковская
|Gaja
|Португалия
|Napa
|Deslocado
|Словения
|Клемен
|How Much Time Do We Have Left?
|Эстония
|Томми Кэш
|Espresso Macchiato
|Украина
|Ziferblat
|Bird of Pray
|Швеция
|KAJ
|Bara bada bastu
|Азербайджан
|Mamagama
|Run with U
|Албания
|Shkodra Elektronike
|Zjerm
|Бельгия
|Ред Себастьян
|Strobe Lights
|Кипр
|Тео Эван
|Shh
|Нидерланды
|Клауд
|C’est la vie
|Сан-Марино
|Габри Понте
|Tutta l’Italia
|Норвегия
|Кайл Алессандро
|Lighter
|Хорватия
|Марко Бошняк
|Poison Cake
|Австралия
|Go-Jo
|Milkshake Man
|Австрия
|JJ
|Wasted Love
|Армения
|Парг
|Survivor
|Греция
|Клавдия
|Asteromáta
|Ирландия
|Эмми
|Laika Party
|Латвия
|Tautumeitas
|Bur man laimi
|Литва
|Katarsis
|Tavo akys
|Черногория
|Нина Жижич
|Dobrodošli
|Грузия
|Мариам Шенгелия
|Freedom
|Дания
|Сиссаль
|Hallucination
|Израиль
|Юваль Рафаэль
|New Day Will Rise
|Люксембург
|Лаура Торн
|La poupée monte le son
|Мальта
|Мириана Конте
|Serving
|Сербия
|Принц
|Mila
|Финляндия
|Эрика Викман
|Ich komme
|Чехия
|ADONXS
|Kiss Kiss Goodbye
|Швейцария
|Зои Мэ
|Voyage
|Великобритания
|Remember Monday
|What the Hell Just Happened?
|Германия
|Абор и Тинна
|Baller
|Испания
|Мелоди
|Esa diva
|Италия
|Лучио Корси
|Volevo essere un duro
|Франция
|Луан
|Maman
Под конец 2024 года появилась неожиданная новость — к участию в «Евровидении» присоединится артист из Черногории. В то же время о временной приостановке своего участия в песенном конкурсе объявили в Молдавии.
Будет ли участвовать Россия
В 2022 году организаторы «Евровидения» заявили, что исполнитель из России не будет допущен к участию в песенном конкурсе. С тех пор ничего не изменилось, и отечественных артистов на сцене также не будет.
Главные фавориты «Евровидения — 2025»
Букмекеры уже сейчас высказывают осторожные прогнозы о вероятном победителе. Большинство зрителей ставит на победу следующих пяти государств:
- Швеция — 16%;
- Финляндия — 13%;
- Франция — 12%;
- Эстония — 7%;
- Израиль — 5%.
Как посмотреть «Евровидение» в 2025 году
Посмотреть полуфиналы и финал песенного конкурса на российских телеканалах не получится, так как крупные отечественные медиаплощадки вышли из Европейского вещательного союза.
В то же время официальные трансляции мероприятия будут доступны в Сети.
Кто победил на «Евровидении» в 2024 году
Прошлогодним победителем конкурса стал 24-летний исполнитель из Швейцарии Немо Меттлер под псевдонимом Nemo. За молодого исполнителя и его трек The Code отдали 591 балла.
Второе место занял хорват Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna. Интересно, что перед финалом букмекеры делали ставку именно на него.