Обезьяны хитростью выманивают вредную еду у туристов

В храмовом комплексе, расположенном в городе Дакшинешвар, недалеко от индийской Калькутты, живет группа серых лангуров, Semnopithecus entellus, — длиннохвостых обезьян, которых индуисты считают священными животными. Согласно легенде, обезьяноподобное божество Хануман, являющееся лангуром, однажды спасло людей от смерти. Сегодня паломники верят: если накормить лангура, человек очистится от грехов.
Раньше лангуры питались листьями и фруктами в лесах, однако теперь выпрашивают еду у туристов. Причем люди добровольно отдают обезьянам пищу. Поэтому рацион питания животных изменился. Теперь в него входит вредная еда, включая разнообразные сладости.
Приматологи из Индийского института науки и исследований в Калькутте изучили поведение 31 серого лангура, в основном взрослых самок. Во время наблюдений ученые зафиксировали 1293 случая попрошайничества, в 81% из которых обезьяны получали угощения. Результаты работы опубликованы в журнале New Scientist.
Чтобы получить желаемое, животные использовали четыре тактики. Так, обезьяны садились рядом с туристами и обнимали их за лодыжки, аккуратно дергали за края одежды, брали людей за руки и смотрели им в глаза или преграждали путь, вставая на задние лапы. Как показала практика, первые два метода были более эффективными.
Интересно, что обезьяны достаточно привередливы в выборе продуктов. Чаще всего они выпрашивали вредности: сладкие булочки и жареный арахис, которых нет в их природе. Если же животные брали что-то полезное, например морковь или капусту, все равно продолжали ждать, пока люди угостят их сладостями.
При этом, несмотря на то что лангуров чаще всего можно встретить у торговых рядов, они никогда не воровали продукты. Вместо этого терпеливо ждали угощений, применяя хитрость. Обезьяны научились таким тактикам методом проб и ошибок. Просто со временем поняли, какие действия приводят к получению желаемого, и довели их до автоматизма.
Несмотря на то что лангуров хочется угостить, ученые предупреждают, что зависимость от человеческой еды угрожает здоровью животных. Сладкие булочки нарушают естественный рацион, повышая риск диабета и ожирения.
Ранее выяснилось, что обезьяны могут читать мысли людей.