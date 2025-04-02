Обезьяны хитростью выманивают вредную еду у туристов

При этом, несмотря на то что лангуров чаще всего можно встретить у торговых рядов, они никогда не воровали продукты. Вместо этого терпеливо ждали угощений, применяя хитрость. Обезьяны научились таким тактикам методом проб и ошибок. Просто со временем поняли, какие действия приводят к получению желаемого, и довели их до автоматизма.