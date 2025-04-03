Почему говорят «весь апрель никому не верь»

Выражение «весь апрель никому не верь» — это расширенный вариант известной поговорки про 1 апреля, но с более глубокими корнями, связанными не только с Днем смеха, но и с народными приметами о капризной апрельской погоде. Апрель — переходный месяц между зимой и весной, когда погода крайне неустойчива. Сегодня может ярко светить солнце, а завтра ударить мороз или пойти снег. Из-за таких резких перемен второй месяц весны на Руси называли «обманщик», «капризник», «плут», «лукавец». Так родилось много предупреждающих поговорок: «непостоянен обманщик-апрель», «на дню семь погод», «в апреле чудит погода: днем — лужи, а вечером — стужи», «апрель обманет, под май подведет».