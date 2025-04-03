Почему говорят «весь апрель никому не верь»

День смеха отмечают во многих странах, но только в России на шутки и розыгрыши принято отвечать «первого апреля — никому не верю». Как возникло продолжение фразы — «весь апрель никому не верь» — читайте в справке aif.ru.
Откуда пошло выражение «Первого апреля — никому не верю»
День дурака зародился в Европе после Средневековья, а в России его стали отмечать в период правления Петра I. Тогда и произошел первый масштабный первоапрельский розыгрыш. 1 апреля 1703 года иностранные артисты должны были дать представление. Билеты быстро распродали, среди зрителей сидел и сам Петр I. Когда поднялся занавес, публика увидела надпись: «Первый апрель — никому не верь!». Спектакль не состоялся, на что император лишь произнес: «Вольность комедиантов».
Как возникла фраза «весь апрель никому не верь»
Выражение «весь апрель никому не верь» — это расширенный вариант известной поговорки про 1 апреля, но с более глубокими корнями, связанными не только с Днем смеха, но и с народными приметами о капризной апрельской погоде. Апрель — переходный месяц между зимой и весной, когда погода крайне неустойчива. Сегодня может ярко светить солнце, а завтра ударить мороз или пойти снег. Из-за таких резких перемен второй месяц весны на Руси называли «обманщик», «капризник», «плут», «лукавец». Так родилось много предупреждающих поговорок: «непостоянен обманщик-апрель», «на дню семь погод», «в апреле чудит погода: днем — лужи, а вечером — стужи», «апрель обманет, под май подведет».
Со временем фраза «весь апрель никому не верь» приобрела и более широкий смысл. Ее используют не только в отношении погоды, но и как намек на человеческую непостоянность, обман или непредсказуемые события. К тому же в апреле ее подкрепляли шутники, кому не хватило розыгрышей в День смеха. Продолжив разыгрывать людей в течение всего месяца, с радостью произносили объекту насмешек: «Весь апрель никому не верь».