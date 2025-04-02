В Таганроге вандалы осквернили памятник, посвященный героям-подпольщикам

В Таганроге вандалы осквернили памятник «Клятва юности», посвященный участникам антифашистского подполья. Об этом 2 апреля в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Сегодня мы часто говорим о сохранении памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, далеко не все осознают ценность этой памяти. Недавно была завершена работа по обновлению памятника, но после завершения работ он был осквернен вандалами, — написала Светлана Камбулова.
Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. Монумент снова привели в порядок.
— Памятники — символы нашей гордости и благодарности героям прошлого. Давайте объединяться и пресекать подобные поступки, показывая пример уважительного отношения к истории, — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.