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В Таганроге вандалы осквернили памятник, посвященный героям-подпольщикам

Полиция начала искать вандалов, осквернивших памятник «Клятва юности» в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге вандалы осквернили памятник «Клятва юности», посвященный участникам антифашистского подполья. Об этом 2 апреля в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Сегодня мы часто говорим о сохранении памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, далеко не все осознают ценность этой памяти. Недавно была завершена работа по обновлению памятника, но после завершения работ он был осквернен вандалами, — написала Светлана Камбулова.

Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. Монумент снова привели в порядок.

— Памятники — символы нашей гордости и благодарности героям прошлого. Давайте объединяться и пресекать подобные поступки, показывая пример уважительного отношения к истории, — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.