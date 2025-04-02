В Таганроге вандалы осквернили памятник, посвященный героям-подпольщикам

— Сегодня мы часто говорим о сохранении памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, далеко не все осознают ценность этой памяти. Недавно была завершена работа по обновлению памятника, но после завершения работ он был осквернен вандалами, — написала Светлана Камбулова.