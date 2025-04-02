Названы популярные даты свадеб в Нижегородской области

По данным ЗАГСа, с начала Пасхальной недели и до 30 сентября 2024 года в ЗАГСы области поступило более 7 тысяч заявлений о заключении брака, при этом свыше 5 тысяч из них были поданы через портал Госуслуги. Особой популярностью у молодожёнов пользуются символичные и красивые даты.