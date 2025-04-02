Когда отмечают Чистый четверг и почему в этот день принято мыться и печь куличи

«Четверговую соль готовили со среды на четверг или утром в Чистый четверг. Крупную смоченную соль смешивали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде, завязывали в тряпочку или клали в старый берестяной лапоть и ставили в печи на самый жар или закапывали в пепел и плотно закрывали створку на три-четыре часа. Соль также прокаливали на сковороде, после чего толкли в ступе, при этом все это время — и при прокаливании, и при истолчении — читали молитвы. Затем соль освящали в алтаре», — рассказал Егор Шмычков.