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Спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения

МЧС: белорусские спасатели обнаружили первых погибших после землетрясения в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси участвует в поисково-спасательной операции в Мьянме. Но 2 апреля белорусскими спасателями обнаружены первые погибшие после землетрясения, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве пояснили, что работники отряда спецназначения «Зубр» прибыли в Мьянму 31 марта. Белорусы работают в районе Мандалай — наиболее пострадавшем от землетрясения. На данный момент белорусскими спасателями уже установлен полевой лагерь, а также обнаружены четверо погибших в результате землетрясения. Информации о найденных живых людях пока не поступало.

Также 2 апреля руководитель белорусского поисково-спасательного отряда Игорь Зарембо с места поисковых работ сообщил, что работы белорусы ведут на месте обрушения гостиницы.

— Не теряем надежды найти живых людей, — отметил он.

И уточнил, что в поисковой операции задействованы спецприборы и кинологические расчеты. Работа ведется непрерывно двое суток, за которые обследовали уже пять объектов.

— Поиски осложняются высокими температурами и повторными толчками, в отряде соблюдены все меры безопасности, — констатировал Зарембо.

Тем временем «Белтехосмотр» сказал, почему 30 тысяч авто не прошли ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, двигателем и с комплектацией».