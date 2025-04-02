Спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения

МЧС Беларуси участвует в поисково-спасательной операции в Мьянме. Но 2 апреля белорусскими спасателями обнаружены первые погибшие после землетрясения, сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве пояснили, что работники отряда спецназначения «Зубр» прибыли в Мьянму 31 марта. Белорусы работают в районе Мандалай — наиболее пострадавшем от землетрясения. На данный момент белорусскими спасателями уже установлен полевой лагерь, а также обнаружены четверо погибших в результате землетрясения. Информации о найденных живых людях пока не поступало.
Также 2 апреля руководитель белорусского поисково-спасательного отряда Игорь Зарембо с места поисковых работ сообщил, что работы белорусы ведут на месте обрушения гостиницы.
— Не теряем надежды найти живых людей, — отметил он.
И уточнил, что в поисковой операции задействованы спецприборы и кинологические расчеты. Работа ведется непрерывно двое суток, за которые обследовали уже пять объектов.
— Поиски осложняются высокими температурами и повторными толчками, в отряде соблюдены все меры безопасности, — констатировал Зарембо.
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, почему 30 тысяч авто не прошли ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, двигателем и с комплектацией».