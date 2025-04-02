Спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения

В ведомстве пояснили, что работники отряда спецназначения «Зубр» прибыли в Мьянму 31 марта. Белорусы работают в районе Мандалай — наиболее пострадавшем от землетрясения. На данный момент белорусскими спасателями уже установлен полевой лагерь, а также обнаружены четверо погибших в результате землетрясения. Информации о найденных живых людях пока не поступало.