В Петербурге изменится место традиционного полуденного выстрела

До сих пор место для выстрела было закреплено в городском Уставе как историческая традиция, и всё это время выстрел производился именно с Нарышкина бастиона. Однако, учитывая реставрационные работы, которые сейчас проходят на фасаде Петропавловской крепости, а также планируемые работы на самом Нарышкином бастионе в этом году, депутаты решили обновить традицию. Законодательное собрание утверждает, что перенос места выстрела не нарушает историческую преемственность.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в XVIII и XIX веках артиллерия на разных бастионах крепости использовалась для торжественных салютов, а сигналы, отмечавшие время, могли исходить как с Нарышкиного, так и с Государева бастиона. Таким образом, этот шаг лишь возвращает практику, существовавшую в исторической традиции.
Теперь, в зависимости от проведения реставрации, полуденный выстрел будет иметь более гибкое место проведения, но продолжит быть неотъемлемой частью петербургской культурной традиции.
Полуденный выстрел — традиция времен Петра I, изначальной функцией которой была сигнализация начала и завершения работ. Сейчас же каждый день в полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости производится выстрел из сигнального орудия. Это стало частью петербургской традиции, которой в этом году исполнилось 160 лет, об этом ранее писал «МК в Питере».