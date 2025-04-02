В Петербурге изменится место традиционного полуденного выстрела

До сих пор место для выстрела было закреплено в городском Уставе как историческая традиция, и всё это время выстрел производился именно с Нарышкина бастиона. Однако, учитывая реставрационные работы, которые сейчас проходят на фасаде Петропавловской крепости, а также планируемые работы на самом Нарышкином бастионе в этом году, депутаты решили обновить традицию. Законодательное собрание утверждает, что перенос места выстрела не нарушает историческую преемственность.