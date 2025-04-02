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Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии

Цыденов: в Бурятии в рамках нацпроектов сделали 1830 км дорог.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и отремонтировали 98 мостов.

Президент провел в Кремле встречу с Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона.

«Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам: 1830 километров дорог сделали в рамках действующих национальных проектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идёт», — сказал Цыденов.