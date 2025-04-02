Пугачеву призвали проверить на дискредитацию ВС РФ из-за новых песен о войне

«Глава ФПБК обратился с документом к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. Бородину уже поступали сообщения с угрозами ему и близким в прошлом году, он писал заявления в полицию», — говорилось в сообщении.